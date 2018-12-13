В Минкульте подумают о строительстве нового общежития «кадровой кузнецы для провинциальных театров»

СЕГОДНЯ 20:14 2018-12-13T20:14:12+03:00

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В четверг, 13 декабря, в Ярославле побывало множество высокопоставленных гостей. Один из них – министр культуры РФ Владимир Мединский. Он принял участие в торжественном открытии Года театра в России и побывал в Ярославском государственном театральном институте.

Говоря о ЯГТИ, Мединский назвал его кадровой кузницей провинциальных театров, отметив высокий процент трудоустройства выпускников. Беседуя с министром, ярославские театралы не преминули спросить о возможности строительства нового общежития для этой самой «кузнецы». Ректор института Сергей Куценко в разговоре с Мединским повторил вопрос и уточнил, что вуз может поселить лишь 106 студентов, отметив, что этого недостаточно.

- Будем думать, как лучше решить вопрос, - ответил Владимир Мединский. –Возможно, стоит провести реконструкцию имеющегося общежития.

Ярославский государственный театральный институт готовит артистов драмтеатра, театра кукол, режиссеров драмы, театроведов.