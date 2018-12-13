Владимир Путин в Ярославле обсудил перспективы развития региона с Дмитрием Мироновым

13 Дек. 19:02 2018-12-13T19:02:34+03:00

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Сегодня, 13 декабря, в Ярославле состоялась двусторонняя встреча Президента РФ Владимира Путина и губернатором Владимиром Мироновым. Речь шла о развитии промышленности, сельского хозяйства, строительства и дорожной отрасли.

Из успехов губернатор отметил запуск ранее остановленных заводов: НПЗ имени Менделеева, «Раскат» и «Верфь братьев Нобель». Так же Дмитрий Миронов рассказал Владимиру Путину о том, что впервые за десять лет были увеличены посевные площади, а показатели в области животноводства возросли. Говоря о дорогах, губернатор доложил, что программе «БКД» введено 255 километров и будет введено еще 250 в следующем году.

Дмитрий Миронов поблагодарил Президента за федеральную поддержку и помощь и отчитался о том, как выполняются его майские указы. По словам губернатора, в регионе успешно решается проблема обеспечения населения качественным и доступным жильем, отметив, что в этом году будет решен вопрос тысячи дольщиков по четырнадцати объектам.