С рабочим визитом Ярославль посетила зампред правительства России Ольга Голодец
В Ярославль 13 декабря с рабочим визитом приехала заместитель председателя правительства Российской Федерации Ольга Голодец. Важная гостья побывала на выставке «Сокровища Ярославля» и экспозиции «История Ярославского края» в Ярославском музее-заповеднике.
- Ярославские музеи и ярославские святыни - это одни из самых больших ценностей на всем пространстве Российской Федерации, - отметила зампред правительства России. - Они в очень хорошем состоянии, но всегда есть, куда стремиться, и мы обсуждаем проект дальнейшего развития и оснащения.
Помимо этого, вице-премьер присутствовала на репетиции спектакля «Мы все из одной глины», участниками которого являются особенные дети. Голодец осталась очень довольна проектом и поблагодарила всех его создателей.