2018-12-13T18:01:20+03:00
Общество

С рабочим визитом Ярославль посетила зампред правительства России Ольга Голодец

Она побывала в музее-заповеднике и посетила репетицию спектакля «Мы все из одной глины», в котором участвуют особенные детки
Полина ЗАЙЦЕВА
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Ольга Голодец побывала в Ярославле.Ольга Голодец побывала в Ярославле.Фото: Правительство Ярославской области
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В Ярославль 13 декабря с рабочим визитом приехала заместитель председателя правительства Российской Федерации Ольга Голодец. Важная гостья побывала на выставке «Сокровища Ярославля» и экспозиции «История Ярославского края» в Ярославском музее-заповеднике.

- Ярославские музеи и ярославские святыни - это одни из самых больших ценностей на всем пространстве Российской Федерации, - отметила зампред правительства России. - Они в очень хорошем состоянии, но всегда есть, куда стремиться, и мы обсуждаем проект дальнейшего развития и оснащения.

Помимо этого, вице-премьер присутствовала на репетиции спектакля «Мы все из одной глины», участниками которого являются особенные дети. Голодец осталась очень довольна проектом и поблагодарила всех его создателей.

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