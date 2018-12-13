2018-12-13T16:15:03+03:00
Происшествия

В Ярославской области парень украл у знакомого кредитку и три дня тратил с нее деньги

В общей сложности злоумышленник украл 15 тысяч рублей
Полина ЗАЙЦЕВА
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В полицию Некрасовского района Ярославской области обратился местный житель, у которого украли банковскую карту. Молодой человек рассказал, что в течение трёх дней с кредитки списывались деньги. Украденная сумма составила около 15 тысяч рублей.

- Установлен подозреваемый в совершении преступления, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. - Им оказался ранее судимый 20-летний знакомый потерпевшего.

В ходе расследования выяснилось, что парни вместе выпивали. Злоумышленник, увидев, что карта приятеля обладает функцией бесконтактной оплаты, украл ее и спокойно совершал покупки. На вора завели уголовное дело по статье «Кража».

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