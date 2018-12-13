В Ярославле ищут свидетелей жуткой аварии, в которой внедорожник сбил 4 человек

СЕГОДНЯ 14:56 2018-12-13T15:00:33+03:00

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Авария произошла 23 ноября текущего года на Московском проспекте. Внедорожник «Тойота РАВ4 » несся на красный свет и врезался в людей, которые как раз начали переходить дорогу. По официальным данным, наиболее серьезно пострадали четверо. Все молодые девушки - 16, 17, 19 и 20 лет. С места ДТП их увезли в больницу. 16-летнюю пострадавшую после осмотра отпустили домой - на амбулаторное лечение.

Водитель потом объяснял, что задремал от усталости. В момент ДТП он был трезвым.

Сотрудники ГИБДД и полиция просят ярославцев, ставшим свидетелями аварии, сообщить информацию в отделение № 2 отдела № 1 СЧ СУ УМВД России по Ярославской области по телефонам: 78-49-25, 78-49-26, 78-49-22 или в дежурную часть ГИБДД - 30-10-10.