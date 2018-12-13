2018-12-13T15:00:27+03:00
Происшествия

В Ярославской области двое предприимчивых граждан хотели сдать на металлолом памятники с кладбища

Всего криминальная парочка ограбила 12 могил
Мария Соколова
Поделиться:
Злоумышленники разорили 12 могил среди бела дня.Злоумышленники разорили 12 могил среди бела дня.Фото: Иван МАКЕЕВ
Изменить размер текста:

Ранее судимый 35-летний житель Рыбинска вместе со своим 38-летним приятелем средь бела дня демонтировали памятники с захоронений на местном кладбище. Они грузили похищенное в кузов автомобиля, чтобы сдать в металлолом, когда рыбинские полицейские задержали злоумышленников на месте преступления.

Рыбинская городская прокуратура поддержала ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении ранее судимого рыбинца. Ему предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ (покушении на тайное хищение чужого имущества, совершенного по предварительному сговору).

Второго подозреваемого в хищении чужого имущества с учетом его личности, отсутствия непогашенных судимостей и характеристики с места жительства, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

За совершение данного преступления предусмотрено наказание до 5 лет лишения свободы. Расследование уголовного дела продолжается.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ярославле осудили мать-наркоманку, уклоняющуюся от уплаты алиментов
Власти города начали подготовку к реконструкции Добрынинского моста
В Ярославле состоится инаугурация мэра Владимира Волкова
Театральная пауза: в ярославском ТЮЗе прошли учения пожарной безопасности
Ярославец пырнул ножом двоюродного брата, оказал первую помощь, вызвал скорую и пошел сдаваться полиции
Ножом в сердце: ярославна в прямом смысле поразила сожителя
Дорогу снегоуборочной технике: власти напомнили о новых правилах парковки на улице Свободы
В Ярославле волонтёры будут помогать пенсионерам подключаться к цифровому телевидению
Тарифы ЖКХ в Ярославской области повысятся два раза
Ярославец украл у знакомой украшения на полсотни тысяч рублей
Новогодняя акция от сервиса «Ростелеком Лицей»
Поскользнулся. Упал. Очнулся - гипс! Ярославцы калечатся на скользких тротуарах
В подвале строящегося апарт-отеля в Ярославле загорелся погрузчик
Ярославец пытался отбуксировать украденную машину и попался полицейским