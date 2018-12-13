2018-12-13T15:00:27+03:00
Происшествия

В Ярославской области двое предприимчивых граждан хотели сдать на металлолом памятники с кладбища

Всего криминальная парочка ограбила 12 могил
Мария Соколова
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Злоумышленники разорили 12 могил среди бела дня.Злоумышленники разорили 12 могил среди бела дня.Фото: Иван МАКЕЕВ
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Ранее судимый 35-летний житель Рыбинска вместе со своим 38-летним приятелем средь бела дня демонтировали памятники с захоронений на местном кладбище. Они грузили похищенное в кузов автомобиля, чтобы сдать в металлолом, когда рыбинские полицейские задержали злоумышленников на месте преступления.

Рыбинская городская прокуратура поддержала ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении ранее судимого рыбинца. Ему предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ (покушении на тайное хищение чужого имущества, совершенного по предварительному сговору).

Второго подозреваемого в хищении чужого имущества с учетом его личности, отсутствия непогашенных судимостей и характеристики с места жительства, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

За совершение данного преступления предусмотрено наказание до 5 лет лишения свободы. Расследование уголовного дела продолжается.

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