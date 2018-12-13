2018-12-13T12:45:23+03:00
Общество

В Ярославской области могут повысить плату за капремонт

Решение должно быть принято в ближайшее время
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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В Ярославской области могут повысить плату за капремонт. Сейчас этот вопрос обсуждается во властных структурах. В документах, регулирующих деятельность по проведению капитального ремонта, предусмотрена ежегодная индексация размера платы.

Однако, по решению властей, суммы взносов не повышали с 2015 года. Сейчас размер взноса составляет 6 рублей 37 копеек с квадратного метра жилплощади. В 2019 году она может вырасти до 7 рублей 45 копеек.

Произойдет ли повышение и, если да, то на сколько, будет решено на следующей неделе.

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