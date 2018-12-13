2018-12-13T12:40:07+03:00
Происшествия

22-летний ярославец попался на фиктивной регистрации иностранцев

Парень хотел заработать и «заработал» уголовное дело
Роман Рыжиков
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Молодой ярославец признан виновным в фиктивной постановке на учет иностранцев. 22-летний житель Пятерки зарегистрировал у себя в квартире пять человек, которые, как выяснили полицейские, не собирались там проживать. На авантюриста завели уголовное дело.

Теперь парню грозит штраф до пятисот тысяч рублей, возможно, он не сможет занимать определенные должности или, еще хуже – отправится за решетку.

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