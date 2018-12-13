На Советской площади в Ярославле установили безопасные аттракционы
Они станут частью новогодних развлечений, приготовленных для жителей и гостей города
На Советской площади поставили новогодние аттракционы.Фото: Правительство Ярославской области
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На Советской площади в Ярославле к Новому году установили безопасные аттракционы. В этом заверяют в правительстве региона. Власти делают акцент на том, что специалисты областной инспекции административно-технического надзора проверили карусели и нарушений не нашли.
– В период новогодних каникул особое внимание уделяем обеспечению безопасности аттракционов, установленных вне помещений в местах массовый гуляний, – отметил заместитель начальника инспекции Игорь Буянов.
В дальнейшем аттракционы проверят еще не раз – во время эксплуатации.