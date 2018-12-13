Ростовскому педколледжу исполнилось 90 лет

13 Дек. 11:09 2018-12-13T11:11:51+03:00

По этому поводу в МУ «Театр Ростова Великого» 7 декабря прошло торжественное мероприятие. В концертном зале собрались сотрудники колледжа, ветераны образования, студенты и выпускники.

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С юбилеем колледжа виновников торжества поздравил Гудков Александр Николаевич, заместитель директора департамента образования Ярославской области, Груздев Михаил Вадимович, ректор ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, и другие представители университета, Выборнов Владимир Юрьевич, руководитель центра профессионального образования ИРО Ярославской области, со своей командой.

Тёплые слова в адрес собравшихся прозвучали от временно исполняющего обязанности главы администрации Ростовского района Ахмета Хадзиева: «За годы своего существования колледж внёс уникальный вклад в совершенствование системы подготовки педагогических кадров. Он прошел большой путь становления, поисков оптимальных и эффективных форм работы, укрепления кадрового потенциала и материально-технической базы. Широкая практическая, инновационная направленность, современные технологии, новаторские проекты, которые реализует колледж, позволяют уверенно идти в ногу со временем, заниматься глубокой исследовательской работой. И в этом заслуга преподавательского состава. Именно благодаря вам сохранены и приумножены лучшие традиции учебного заведения. Пусть и впредь профессиональные поиски, и авторские находки, преданность делу будут главными в работе образовательного учреждения».

1934 год. Первые преподаватели

Торжественное собрание продолжилось многочисленными поздравлениями наших социальных партнёров, некоторые из которых являются выпускниками колледжа, выступлениями творческих коллективов: «Мозаика», «Миллениум», Непоседы», хорового коллектива и оркестра народных инструментов. Творческие номера позволили оказаться на сцене прошлому (выпускникам), настоящему (студенты) и будущему (детям – будущим студентам колледжа).

«Главная гордость учебного заведения – выпускники Ростовского педагогического..., которых можно встретить в разных уголках нашей страны и за её пределами, - отметила Ромашева Татьяна Викторовна, руководившая учреждением более 30 лет (с 1985 – 2016 гг.). – В стенах колледжа получили путёвку в жизнь 5840 специалистов: воспитатели дошкольных образовательных учреждений, педагоги дополнительного образования, учителя информатики и начальных классов, музыки и музыкальные руководители, специалисты социальной работы, техники-программисты»

Добавим, что в 1926 году Малый совет народных комиссаров в целях разгрузки Москвы постановил эвакуировать из столицы ряд техникумов, в том числе педагогический. На основе московского в 1928 году и было создано педучилище в Ростове – Ярославском. Разные специальности были в Ростовском педагогическом, и выпускники, которые сегодня трудятся в образовательных организациях Ростовского муниципального района и за его пределами с благодарностью вспоминают своих преподавателей и с гордостью произносят слова: «Наш Ростовский педагогический и «Наш Ростовский, музыкальный!»