2018-12-13T10:52:45+03:00
Общество

Владимир Путин примет участие в открытом уроке в Ярославле

13 декабря президент прибывает с визитом в Ярославскую область
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Владимир Путин 13 декабря посетит Ярославль.Владимир Путин 13 декабря посетит Ярославль.Фото: Правительство Ярославской области
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13 декабря в Ярославль приедет президент России Владимир Путин. В ходе рабочей поездки он посетит всероссийский форум профессиональной навигации «ПроеКТОриЯ», а также примет участие в открытом уроке «Направления прорыва», который будет транслироваться в школы по всей стране. Напомним, что первый всероссийский открытый урок глава государства провел в рамках проекта «ПроеКТОриЯ» 1 сентября 2017 года. Он рассказал школьникам о важности достижений страны и поздравил восемь участников форума, заключивших трудовые контракты с крупнейшими компаниями, со стартом их профессиональной карьеры.

В этом году участниками форума являются более 500 школьников и педагогов со всей страны. Основные направления работы форума: энергетика, транспорт, здоровье, космос, информационные технологии и новые материалы.

В этот же день глава государства посетит театр имени Ф. Волкова и встретится с деятелями театрального искусства.

Также Путин проведет встречу с губернатором Ярославской области Дмитрием Мироновым и побеседует с учредителем фонда помощи хосписам «Вера».

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