Владимир Путин примет участие в открытом уроке в Ярославле
13 декабря в Ярославль приедет президент России Владимир Путин. В ходе рабочей поездки он посетит всероссийский форум профессиональной навигации «ПроеКТОриЯ», а также примет участие в открытом уроке «Направления прорыва», который будет транслироваться в школы по всей стране. Напомним, что первый всероссийский открытый урок глава государства провел в рамках проекта «ПроеКТОриЯ» 1 сентября 2017 года. Он рассказал школьникам о важности достижений страны и поздравил восемь участников форума, заключивших трудовые контракты с крупнейшими компаниями, со стартом их профессиональной карьеры.
В этом году участниками форума являются более 500 школьников и педагогов со всей страны. Основные направления работы форума: энергетика, транспорт, здоровье, космос, информационные технологии и новые материалы.
В этот же день глава государства посетит театр имени Ф. Волкова и встретится с деятелями театрального искусства.
Также Путин проведет встречу с губернатором Ярославской области Дмитрием Мироновым и побеседует с учредителем фонда помощи хосписам «Вера».