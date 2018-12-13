В деревне Ольховка Ярославской области дом сгорел вместе с хозяином
Следственный комитет проводит проверку
Изменить размер текста:
В среду, 12 декабря, в деревне Ольховка Даниловского района произошел пожар. Около 19 часов вспыхнул частный дом. На его тушение ушло три часа. С огнем боролись восемь человек, однако, здание площадью 50 квадратных метров сгорело до основания. В огне погиб 62-летний хозяин дома.
Известно, что мужчина злоупотреблял спиртным. Наиболее вероятной причиной возгорания считают неосторожное обращение с огнем во время курения.
Следственный комитет по Ярославской области проводит доследственную проверку.
Напомним, погорельцы с 4-й Яковлевской из гостиницы Которосоль уже перехали в новые квартиры.