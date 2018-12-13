2018-12-13T10:52:33+03:00
Происшествия

В деревне Ольховка Ярославской области дом сгорел вместе с хозяином

Следственный комитет проводит проверку
Роман Рыжиков
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В среду, 12 декабря, в деревне Ольховка Даниловского района произошел пожар. Около 19 часов вспыхнул частный дом. На его тушение ушло три часа. С огнем боролись восемь человек, однако, здание площадью 50 квадратных метров сгорело до основания. В огне погиб 62-летний хозяин дома.

Известно, что мужчина злоупотреблял спиртным. Наиболее вероятной причиной возгорания считают неосторожное обращение с огнем во время курения.

Следственный комитет по Ярославской области проводит доследственную проверку.

Напомним, погорельцы с 4-й Яковлевской из гостиницы Которосоль уже перехали в новые квартиры.

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