2018-12-13T09:57:45+03:00
Происшествия

Рано утром под Ярославлем 40-летний мужчина пострадал в аварии

Водитель выехал на встречку
Наталия ЧЕРНОВОЛОВА
Поделиться:
"Рено" съехал в кювет"Рено" съехал в кюветФото: ГУ МЧС по Ярославской области
Изменить размер текста:

Утром четверга, 13 декабря, в Переславском районе произошло травматичное ДТП. Около 5:30 утра две иномарки столкнулись на 146 километре трассы М-8. Мужчина на «Форде» ехал в сторону Москвы, когда его машина вылетела на встречную полосу. А грузовик «Рено» с прицепом, который ехал навстречу ему и по своей полосе просто не успел затормозить и съехал в кювет.

- В результате ДТП водитель автомобиля «Форд» мужчина 1978 г.р. госпитализирован с травмами, - рассказали в ярославской полиции.

К месту аварии ездили сотрудники ДПС ГИБДД, медики и спасатели. Теперь полиции нужно будет выяснить, что именно произошло, почему именно 40-летний мужчина в «Форде» выехал на встречку.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Половинка его, долга: приставы уменьшат долг ярославца за машину
В Ярославле осудили мать-наркоманку, уклоняющуюся от уплаты алиментов
Власти города начали подготовку к реконструкции Добрынинского моста
В Ярославле состоится инаугурация мэра Владимира Волкова
Театральная пауза: в ярославском ТЮЗе прошли учения пожарной безопасности
Ярославец пырнул ножом двоюродного брата, оказал первую помощь, вызвал скорую и пошел сдаваться полиции
Ножом в сердце: ярославна в прямом смысле поразила сожителя
Дорогу снегоуборочной технике: власти напомнили о новых правилах парковки на улице Свободы
В Ярославле волонтёры будут помогать пенсионерам подключаться к цифровому телевидению
Тарифы ЖКХ в Ярославской области повысятся два раза
Ярославец украл у знакомой украшения на полсотни тысяч рублей
Новогодняя акция от сервиса «Ростелеком Лицей»
Поскользнулся. Упал. Очнулся - гипс! Ярославцы калечатся на скользких тротуарах
В подвале строящегося апарт-отеля в Ярославле загорелся погрузчик
Ярославец пытался отбуксировать украденную машину и попался полицейским