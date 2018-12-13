Рано утром под Ярославлем 40-летний мужчина пострадал в аварии

СЕГОДНЯ 09:57 2018-12-13T09:57:45+03:00

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Утром четверга, 13 декабря, в Переславском районе произошло травматичное ДТП. Около 5:30 утра две иномарки столкнулись на 146 километре трассы М-8. Мужчина на «Форде» ехал в сторону Москвы, когда его машина вылетела на встречную полосу. А грузовик «Рено» с прицепом, который ехал навстречу ему и по своей полосе просто не успел затормозить и съехал в кювет.

- В результате ДТП водитель автомобиля «Форд» мужчина 1978 г.р. госпитализирован с травмами, - рассказали в ярославской полиции.

К месту аварии ездили сотрудники ДПС ГИБДД, медики и спасатели. Теперь полиции нужно будет выяснить, что именно произошло, почему именно 40-летний мужчина в «Форде» выехал на встречку.