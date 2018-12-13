Конкурс антикоррупционных рисунков в Ярославской области оказался неожиданно популярным

СЕГОДНЯ 08:34 2018-12-13T11:52:44+03:00

Изменить размер текста: A A

Некоторых школьников из отдаленных районов Ярославской области скоро навестит прокуратура. Ничего криминального, повод наоборот очень даже радостный. Эти школьники победили в областном конкурсе "Мир без коррупции", но, к сожалению, не смогли приехать в Ярославль на подведение итогов.

- Организовывая мероприятия, мы не могли даже представить, что будет столько участников и что событие получится столь увлекательным, - рассказали в пресс-службе ярославской прокуратуры.

Всего жюри пришлось оценить более 400 антикоррупционных рисунков и эссе. В конкурсе даже приняли участие дошкольники и студенты, несмотря на то, что на призы они рассчитывать не могли - в условиях был прописан возраст конкурсантов. Но все, что прислали на конкурс, не пропадет, а станет иллюстрацией к памяткам и другим полезным материалам.