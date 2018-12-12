2018-12-12T20:06:13+03:00
Общество

Урок с министром: Ольга Васильева провела открытый урок для ярославских школьников

Гостья похвалила десятиклассников за понимание ответственности
Наталия ЧЕРНОВОЛОВА
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Ольга Васильева провела урок для ярославских школьниковОльга Васильева провела урок для ярославских школьниковФото: Правительство Ярославской области
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В среду, 12 декабря, Ольга Васильева, министр просвещения Российской Федерации, провела открытый урок для ярославских 10-классников школы №43. Дата определила и тему урока – День Конституции. Министр поговорила со школьниками о прошлом Конституции и будущем детей.

– Когда мы беседовали о том, какое значение для нас имеет Конституция, дети говорили взвешенно и давали очень взрослые ответы о тех правах и обязанностях, которые есть у каждого гражданина Российской Федерации, – заметила Ольга Васильева. – Главное, что каждый из них понимает свою ответственность. Мне было очень приятно пообщаться с ярославскими школьниками.

Уроки, посвященные 25-летию Конституции РФ, прошли в этот день во всех школах Ярославской области.

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