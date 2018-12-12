2018-12-12T19:36:35+03:00
Здоровье

Новая техника, лучше подготовка: доктора уникального центра в Ярославле получили тренажеры

Врачи повысят свою квалификацию перед помощью больным
Наталия ЧЕРНОВОЛОВА
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Новые тренажёры помогут докторам подготовиться к реальным операциямНовые тренажёры помогут докторам подготовиться к реальным операциямФото: Правительство Ярославской области
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В среду, 12 декабря, ярославский эндоскопический центр получил тренажеры на 40 миллионов рублей. А в начале следующего года добавится новая техника еще на 20 миллионов рублей. В этом центре уже проводятся уникальные операции и людей спасают от опухолей в пищеварительной системе. Теперь же лечение может стать эффективнее.

– Ярославская область - пример для всей страны по организации российско-японского сотрудничества в сфере борьбы с онкологией. Так охарактеризовали практики наших медиков и ученых в Совете Федерации, – отметил Игорь Селезнев, заместитель председателя Правительства.

Российско-японский эндоскопический центр был открыт в Ярославле 9 лет назад. На данный момент в нем уже провели 69 уникальных малоинвазивных операций. Причем, для пациентов они были бесплатными. Здесь же впервые в стране появились курсы для врачей, где они учились на специальных тренажерах из органов животных.

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