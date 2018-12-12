2018-12-12T21:22:01+03:00
Общество

Курилки пропитые: насколько все плохо (или хорошо) у ярославцев с вредными привычками

Регион расположился ближе к концу рейтинга
Наталия ЧЕРНОВОЛОВА
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Курилки пропитые: насколько все плохо (или хорошо) у ярославцев с вредными привычкамиКурилки пропитые: насколько все плохо (или хорошо) у ярославцев с вредными привычкамиФото: Екатерина МАРТИНОВИЧ
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В рейтинге регионов России по отсутствию вредных привычек Ярославская область оказалась на 61 месте (или 25-м с конца). Агентство РИА Рейтинг подсчитало, что у ярославцев есть некоторые проблемы с алкоголем и курением.

- При расчетах учитывались: потребление спиртного и табака, число преступлений, совершенных в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, смертность от отравления алкоголем, а также количество правонарушений, связанных с наркотиками, - объясняется в рейтинге.

Интересно, что первые пять строчек рейтинга заняли республики Северного Кавказа, а последние 14, за небольшим исключением – сибирские и дальневосточные регионы. В целом получилось, что чем суровее климат, тем больше вредных привычек у жителей.

Напомним, в другом рейтинге Ярославская область показала себя намного лучше, заняв 27 место.

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