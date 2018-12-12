2018-12-12T18:42:27+03:00
Общество

Начадили, намусорили: как эксперты оценили экологию в Ярославской области

Наталия ЧЕРНОВОЛОВА
Поделиться:
Проблемы видно невооруженным взглядомПроблемы видно невооруженным взглядомФото: Правительство Ярославской области
Изменить размер текста:

В среду, 12 декабря, в сети начали обсуждать «Национальный экологический рейтинг регионов РФ». Общероссийская организация «Зеленый патруль» таким образом подвела итоги осени 2018 года. Ярославская область оказалась на весьма достойном 27 месте. Но по сравнению с летом, регион опустился на две строчки вниз. А, например, Московская область на те же две строчки поднялась.

- Конечно, у них чище стало, мусор-то к нам перевезли, - заметил один из читателей.

Самым экологически чистым регионом стала Тамбовская область, а замыкает рейтинг Свердловская область. И Москва, и Санкт-Петербург вошли в десятку менее загрязненных регионов.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На форуме «ПроеКТОриЯ» школьники разработают модель робота-планетохода и 3D-принтер для «печати» протезов
Конкуренты оспорили право «Соцпитания» поставлять еду в садики Ярославля
Рельсовый автобус проходит обкатку в Ярославской области
В Ярославле вор-рецидивист сознался в краже трехлетней давности
В Ярославской области машина въехала в людей, идущих по дороге
Ярославцы ищут собаку ярославского депутата
В Ярославле задержали мужчину, который проломил череп своему другу
В Ярославле заделали яму-убийцу машин на Октябрьском мосту. Пока что временно
В Ярославской области пройдет шествие снеговиков 22 декабря
Житель Ярославской области за сутки нашел 400 тысяч, чтобы выплатить долг и уехать за границу
На Пятерке в Ярославле хотят построить два 17-этажных «небоскреба»
Ярославские погорельцы въехали в новое жилье
У жительницы Рыбинска украли ванну
«Семерка» влетела на встречке в фуру в Переславском районе
Индекс «Оливье»: во сколько обойдется накрыть новогодний стол в Ярославской области
В День Конституции в прокуратуре и органах власти пройдет прием граждан
В МЧС предупредили о продолжении снегопада в Ярославле