2018-12-12T20:07:42+03:00
Общество

Начадили, намусорили: как эксперты оценили экологию в Ярославской области

Неплохо, но и не очень-то хорошо
Наталия ЧЕРНОВОЛОВА
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Проблемы видно невооруженным взглядомПроблемы видно невооруженным взглядомФото: Правительство Ярославской области
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В среду, 12 декабря, в сети начали обсуждать «Национальный экологический рейтинг регионов РФ». Общероссийская организация «Зеленый патруль» таким образом подвела итоги осени 2018 года. Ярославская область оказалась на весьма достойном 27 месте. Но по сравнению с летом, регион опустился на две строчки вниз. А, например, Московская область на те же две строчки поднялась.

- Конечно, у них чище стало, мусор-то к нам перевезли, - заметил один из читателей.

Самым экологически чистым регионом стала Тамбовская область, а замыкает рейтинг Свердловская область. И Москва, и Санкт-Петербург вошли в десятку менее загрязненных регионов.

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