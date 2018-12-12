2018-12-12T18:01:55+03:00
Общество

На форуме «ПроеКТОриЯ» школьники разработают модель робота-планетохода и 3D-принтер для «печати» протезов

Такую задачу поставили перед ними крупнейшие российские компании и вузы
Полина ЗАЙЦЕВА
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Форум «ПроеКТОриЯ» проходит в Ярославле с 11 по 14 декабря.Форум «ПроеКТОриЯ» проходит в Ярославле с 11 по 14 декабря.Фото: Полина ЗАЙЦЕВА
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В Ярославле 12 декабря во время второго дня форума «ПроеКТОриЯ» школьники со всей страны попробовали себя в роли изобретателей. На мероприятии, было выделено шесть блоков, по количеству технологий, в которых работали ребята. Секции космических и информационных технологий, а также блоки по технологиям материалов, здоровья, энергии и движения. Задачи для участников были поставлены крупнейшими российскими компаниями и вузами.

- Так, школьникам предстоит сконструировать солнечные батареи микро-спутников и разработать модель робота-планетохода, создать 3D-принтеры для «печати» протезов, разработать мягкие лекарственные формы, сочетающие свойства мази и геля, - рассказали в пресс-центре форума. - Главное, чего эксперты ждут от ребят, – новых идей.

Помимо этого, школьникам предстоит спроектировать новые доступные электромобили и антропоморфного робота-водителя, разработать мобильное приложение для эффективного управления электросетями городского микрорайона. А знатокам в направлении информационных технологий предстоит работать в сферах телемедицины и кибер-безопасности.

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