Конкуренты оспорили право «Соцпитания» поставлять еду в садики Ярославля

СЕГОДНЯ 17:52 2018-12-12T18:03:00+03:00

Изменить размер текста: A A

Ярославское УФАС признало обоснованными три жалобы от «Мордовской кейтеринговой компании» на конкурс по организации питания в детских садах Ярославля. Победителем в нем стало ярославское предприятие «Комбинат Социального Питание». Оно получило право поставлять еду в 10 садиков. «Мордовская кейтеринговая компания» тоже подавала заявки на участие в конкурсе, но они были признаны конкурсной комиссией департамента социально-экономического развития города не соответствующими требованиям конкурсной документации. В итоге «Мордовская кейтеринговая компания» подала в УФАС 10 жалоб – по одной на каждый садик, участвовавший в торгах.

По 7 жалобам Ярославское УФАС не нашло в действиях конкурсной комиссии нарушений, так как участник не подтвердил опыт исполнения контракта на оказание услуг общественного питания за последние три года, договор, сведения о котором содержатся в реестре договоров, заключенных по результатам закупок, был представлен не в полном объёме. А вот по остальным трем жалобам основания для признания заявок несоответствующими отсутствовали, так как участник закупки представил необходимый договор в полном объеме. В результате антимонопольщики выдали 3 предписания, по которым конкурсная комиссия должна повторно провести предквалификационный отбор участников.

Но и «Комбинат Социального Питания» в долгу не остался.

- В настоящее время в управлении проходит проверка по заявлению ООО «Комбинат Социального Питания» на действия ООО «Мордовская кейтеринговая компания». По мнению заявителя, общество ввело в заблуждение конкурсную комиссию путем предоставления недостоверных сведений относительно количества работников общества, что в дальнейшем может расцениваться как признак недобросовестной конкуренции, - сообщил руководитель Ярославского УФАС России Иван Паутов.

Напомним, споры о том, нужно ли отдавать питание в детских садиках на аутсорсинг, кипят до сих пор.