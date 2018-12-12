2018-12-12T17:08:09+03:00
Общество

Рельсовый автобус проходит обкатку в Ярославской области

Подвижной состав такого типа используют на направлениях, где мало пассажиров
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
Поделиться:
В ярославской области может начать работать рельсовый автобус.В ярославской области может начать работать рельсовый автобус.Фото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

В Ярославской области обкатывают рельсовый автобус. Новый вид подвижного состава пришел в регион недавно с другой железной дороги. Он представляет собой вагон без локомотива. Как правило, такие автобусы используются на направлениях, где мало пассажиров или нет контактной сети, так как они ездят на дизельных двигателях.

Будет ли запущен в работу поступивший в Ярославль вагон и на каком направлении, еще предстоит решить руководству СЖД и департаменту транспорта Ярославской области после результатов испытаний.

Стоит отметить, что рельсовые автобусы - но другого типа - уже ходили в Ярославской области на линии Рыбинск-Пищалкино.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Начадили, намусорили: как эксперты оценили экологию в Ярославской области
На форуме «ПроеКТОриЯ» школьники разработают модель робота-планетохода и 3D-принтер для «печати» протезов
Конкуренты оспорили право «Соцпитания» поставлять еду в садики Ярославля
В Ярославле вор-рецидивист сознался в краже трехлетней давности
В Ярославской области машина въехала в людей, идущих по дороге
Ярославцы ищут собаку ярославского депутата
В Ярославле задержали мужчину, который проломил череп своему другу
В Ярославле заделали яму-убийцу машин на Октябрьском мосту. Пока что временно
В Ярославской области пройдет шествие снеговиков 22 декабря
Житель Ярославской области за сутки нашел 400 тысяч, чтобы выплатить долг и уехать за границу
На Пятерке в Ярославле хотят построить два 17-этажных «небоскреба»
Ярославские погорельцы въехали в новое жилье
У жительницы Рыбинска украли ванну
«Семерка» влетела на встречке в фуру в Переславском районе
Индекс «Оливье»: во сколько обойдется накрыть новогодний стол в Ярославской области
В День Конституции в прокуратуре и органах власти пройдет прием граждан
В МЧС предупредили о продолжении снегопада в Ярославле