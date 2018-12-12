2018-12-12T17:08:09+03:00
Общество

Рельсовый автобус проходит обкатку в Ярославской области

Подвижной состав такого типа используют на направлениях, где мало пассажиров
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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В ярославской области может начать работать рельсовый автобус.В ярославской области может начать работать рельсовый автобус.Фото: Евгения ГУСЕВА
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В Ярославской области обкатывают рельсовый автобус. Новый вид подвижного состава пришел в регион недавно с другой железной дороги. Он представляет собой вагон без локомотива. Как правило, такие автобусы используются на направлениях, где мало пассажиров или нет контактной сети, так как они ездят на дизельных двигателях.

Будет ли запущен в работу поступивший в Ярославль вагон и на каком направлении, еще предстоит решить руководству СЖД и департаменту транспорта Ярославской области после результатов испытаний.

Стоит отметить, что рельсовые автобусы - но другого типа - уже ходили в Ярославской области на линии Рыбинск-Пищалкино.

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