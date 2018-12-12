Рельсовый автобус проходит обкатку в Ярославской области

12 Дек. 17:08 2018-12-12T17:08:09+03:00

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В Ярославской области обкатывают рельсовый автобус. Новый вид подвижного состава пришел в регион недавно с другой железной дороги. Он представляет собой вагон без локомотива. Как правило, такие автобусы используются на направлениях, где мало пассажиров или нет контактной сети, так как они ездят на дизельных двигателях.

Будет ли запущен в работу поступивший в Ярославль вагон и на каком направлении, еще предстоит решить руководству СЖД и департаменту транспорта Ярославской области после результатов испытаний.

Стоит отметить, что рельсовые автобусы - но другого типа - уже ходили в Ярославской области на линии Рыбинск-Пищалкино.