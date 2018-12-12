2018-12-12T16:38:43+03:00
Происшествия

В Ярославле вор-рецидивист сознался в краже трехлетней давности

Мужчине дали два года и четыре месяца колонии строгого режима
Полина ЗАЙЦЕВА
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В Ярославле осудили серийного вора, который во время следствия уже отбывал наказание за кражу. В мае 2015 года преступник утащил у своей сожительницы телевизор стоимостью 15 тысяч рублей. Позже мужчина продал его за три тысячи.

- Явку с повинной по данному преступлению обвиняемый написал в августе 2018 года, -сообщили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области. - В это время он отбывал наказание в исправительной колонии по приговору Дзержинского районного суда города Ярославля от декабря 2017 года за совершенное аналогичное преступление.

Суд назначил вору-рецидивисту наказание в виде двух лет и четырёх месяцев в колонии строгого режима. На данный момент приговор не вступил в законную силу.

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