В Ярославской области машина въехала в людей, идущих по дороге

СЕГОДНЯ 16:33 2018-12-12T16:33:39+03:00

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В Ярославской области сразу двое пешеходов пострадали на трассе Скалино - Милково в Первомайском районе. Здесь 12 декабря около 7 часов утра «ВАЗ–21114» сбил мужчин, идущих по краю проезжей части в попутном направлении. Пешеходов 42 и 49 лет с травмами увезли в больницу.

- За рулем находился 59-летний водитель. Он был трезв, - рассказали в УМВД России по Ярославской области.

Вероятнее всего, шофер просто не увидел пешеходов в темноте. В связи с этим Госавтоинспекция настоятельно рекомендует пешеходам быть предельно внимательными и осторожными, переходить проезжую часть только в установленных местах, убедившись в безопасности перехода, не забывать прикреплять к верхней одежде световозвращающие элементы.

Еще одно серьезное ДТП произошло вечером 11 декабря в Переславском районе Ярославской области. Там легковушка влетела под фуру, серьезно пострадал водитель.