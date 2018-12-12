Ярославцы ищут собаку ярославского депутата

12 Дек. 16:17 2018-12-12T16:18:29+03:00

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Ярославцы всем миром ищу собаку депутата Ярославской областной Думы Михаила Никешина.

- Убежал мой пёс Бари в поселке Карачиха. Ищу его второй день. Буду благодарен за любую информацию (может, кто видел) и ваши репосты! – кинул клич народный избранник в соцсетях.

Сообщение репостнули уже 550 человек. Нашлись и те, кто утверждает, что видели собаку.

- Он сегодня ходил у нашего дома. Улица Мира. Шёл вдоль линии, а потом стоял на улице Авиационной, - пишут ярославцы.

Также нашлось объявление, в котором жители Новой Москвы ищут владельца похожей собаки, которая забрела в деревню Сосенки. Будем надеяться, что животное вернется домой. Если вы видели похожую собаку, сообщите об этом в комментариях под заметкой.