Ярославцы ищут собаку ярославского депутата
Ярославцы всем миром ищу собаку депутата Ярославской областной Думы Михаила Никешина.
- Убежал мой пёс Бари в поселке Карачиха. Ищу его второй день. Буду благодарен за любую информацию (может, кто видел) и ваши репосты! – кинул клич народный избранник в соцсетях.
Сообщение репостнули уже 550 человек. Нашлись и те, кто утверждает, что видели собаку.
- Он сегодня ходил у нашего дома. Улица Мира. Шёл вдоль линии, а потом стоял на улице Авиационной, - пишут ярославцы.
Также нашлось объявление, в котором жители Новой Москвы ищут владельца похожей собаки, которая забрела в деревню Сосенки. Будем надеяться, что животное вернется домой. Если вы видели похожую собаку, сообщите об этом в комментариях под заметкой.