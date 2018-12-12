В Ярославле задержали мужчину, который проломил череп своему другу
Пострадавший не помнил, кто на него напал
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Полиция Ярославля нашла преступника, который проломил мужчине череп. Накануне, в правоохранительные органы обратились сотрудники больницы, в которую доставили 33-летнего пострадавшего с тяжкими телесными повреждениями. Мужчина не помнил, кто на него напал.
- Установлено, что телесные повреждения мужчине причинил его знакомый, на момент преступления заявитель и подозреваемый находились в состоянии алкогольного опьянения, -сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.
На 37-летнего преступника завели уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Мужчина полностью признал свою вину.