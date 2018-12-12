В Ярославле заделали яму-убийцу машин на Октябрьском мосту. Пока что временно

СЕГОДНЯ 15:46 2018-12-12T15:46:23+03:00

Изменить размер текста: A A

Утром 12 декабря в Ярославле заделали яму на Октябрьском мосту. Накануне из-за огромной выбоины на проезжей части образовались огромные пробки на центральных улицах. Водители притормаживали, объезжая препятствие. А некоторые и вовсе выезжали на встречку. А в соцсетях дефект позвали убийцей машин.

Правда, сделанному ремонту ярославцы поставили низкие оценки. В мэрии пояснили, что это временное решение проблемы. Позже дорожники выполнят ремонт участка более качественно – по гарантии.

Напомним, в Тутаеве машина на пешеходном переходе сбила девочку.