В Ярославской области пройдет шествие снеговиков 22 декабря

СЕГОДНЯ 13:43 2018-12-12T13:43:46+03:00

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В Ярославской области 22 декабря пройдет шествие снеговиков. Местом проведения мероприятия станет Тутаев. Шествие начнется в 11 часов.

- Тутаев одним из первых начинает праздничную декаду большим костюмированным шествием танцующих снеговиков. Его продолжат театрализованная концертная программа, «Новогодний базар» (выставка – продажа новогодних товаров), конкурсы «Веселый снеговик», «Чудо сани», «Конкурс снежных скульптур» и много другое, - рассказали в правительстве области.

Напомним, 15 декабря в Рыбинске пройдет «НаШествие Дедов Морозов».