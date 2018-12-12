Житель Ярославской области за сутки нашел 400 тысяч, чтобы выплатить долг и уехать за границу

12 Дек. 13:06 2018-12-12T13:06:27+03:00

Ярославец заплатил 400 тысяч, чтобы увезти семью на море. Фото: Олег УКЛАДОВ

Иначе мужчина мог сорвать праздник для себя и своей семьи

Изменить размер текста: A A

Житель Данилова Ярославской области за сутки нашел более 400 тысяч рублей, чтобы не упустить шанс слетать за границу с семьей на новогодние праздники.

- Мужчина взял кредит в банке, но вовремя не рассчитался. Представители банка обратились с иском в суд. Гражданин был уведомлен о возбуждении в отношении его исполнительного производства, - рассказали в УФССП по Ярославской области.

Судебные приставы напомнили, что узнать информацию о своих долгах можно на сайте ведомства в разделе «Банк данных исполнительных производств».