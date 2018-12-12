Житель Ярославской области за сутки нашел 400 тысяч, чтобы выплатить долг и уехать за границу
Иначе мужчина мог сорвать праздник для себя и своей семьи
Ярославец заплатил 400 тысяч, чтобы увезти семью на море.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Житель Данилова Ярославской области за сутки нашел более 400 тысяч рублей, чтобы не упустить шанс слетать за границу с семьей на новогодние праздники.
- Мужчина взял кредит в банке, но вовремя не рассчитался. Представители банка обратились с иском в суд. Гражданин был уведомлен о возбуждении в отношении его исполнительного производства, - рассказали в УФССП по Ярославской области.
Судебные приставы напомнили, что узнать информацию о своих долгах можно на сайте ведомства в разделе «Банк данных исполнительных производств».