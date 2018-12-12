2018-12-12T13:07:49+03:00
Общество

На Пятерке в Ярославле хотят построить два 17-этажных «небоскреба»

Проект вынесен на общественные обсуждения
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
Поделиться:
В Ярославле на Пятерке построят два "небоскреба".В Ярославле на Пятерке построят два "небоскреба".Фото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

В центре Ленинского района Ярославля собираются построить две 17-этажные высотки. Они должны расположиться на участке, ограниченном улицами Угличской, Чкалова и Добрынина. Мэрия Ярославля назначила общественные обсуждения проекта планировки и межевания этой территории.

- Проектом планировки предусмотрен снос аварийного жилого фонда, - говорится в проекте.

На этом месте кроме двух «небоскребов» также застройщик собирается возвести новый двухэтажный корпус на 60 мест к уже существующему детскому саду №72, магазин, парковку на 116 машин и гостевые стоянки на 234 места.

Общественные слушания проходят 10-24 декабря на сайте мэрии, а также на экспозиции проекта в городском департаменте архитектуры на Революционном проезде, 6 (тел. (4852)40-45-48, 40-35-55). Предложения и замечания можно отправлять в электронном виде на сайт мэрии, в письменном виде – в департамент архитектуры, в книгу учета посетителей экспозиции.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ярославской области пройдет шествие снеговиков 22 декабря
Житель Ярославской области за сутки нашел 400 тысяч, чтобы выплатить долг и уехать за границу
Ярославские погорельцы въехали в новое жилье
У жительницы Рыбинска украли ванну
«Семерка» влетела на встречке в фуру в Переславском районе
Индекс «Оливье»: во сколько обойдется накрыть новогодний стол в Ярославской области
В День Конституции в прокуратуре и органах власти пройдет прием граждан
В МЧС предупредили о продолжении снегопада в Ярославле
В Тутаеве на пешеходном переходе сбили 9-летнюю девочку
Бомж убил женщину на ферме в Ярославской области
Ужасные кадры: смертельное ДТП на Московском проспекте попало на камеру
В Ярославле ждут Владимира Путина
В исторической части Рыбинска установили фонари в стиле 19 века
Новогодняя ярмарка 2018-2019 в Ярославле: дата открытия
На Перекопе задержали девушку с синтетическим наркотиком
На Нефтестрое в Ярославле иномарка сбила 24-летнего парня. Пешеход госпитализирован
Да будет свет: Владимир Волков требует провести энергоаудит
Завершено расследование убийства бизнесмена Ильи Исаева в Ярославле
В Ярославле больше недели ищут женщину, нуждающуюся в медпомощи
В Ярославской области вырастут расходы на здравоохранение
На Московском проспекте BMW влетел в отбойник: погиб водитель
«Локомотив» в Нижнем перебросал «Торпедо», но пропустил больше соперников
Ярославца поймали со шпионской камерой
Мэр Ярославля Владимир Волков поручил снести все расселенные дома в следующем году
Утвержден план отключения аналогового телевидения в регионах
В Ярославской области поймали браконьера, который отстреливал диких лосей
Ярославские спасатели предупредили горожан о гололедице и снежных заносах
Пройтись по Млечному пути - теперь реальность