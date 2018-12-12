2018-12-12T13:07:49+03:00
Общество

На Пятерке в Ярославле хотят построить два 17-этажных «небоскреба»

Проект вынесен на общественные обсуждения
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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В Ярославле на Пятерке построят два "небоскреба".В Ярославле на Пятерке построят два "небоскреба".Фото: Артем КИЛЬКИН
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В центре Ленинского района Ярославля собираются построить две 17-этажные высотки. Они должны расположиться на участке, ограниченном улицами Угличской, Чкалова и Добрынина. Мэрия Ярославля назначила общественные обсуждения проекта планировки и межевания этой территории.

- Проектом планировки предусмотрен снос аварийного жилого фонда, - говорится в проекте.

На этом месте кроме двух «небоскребов» также застройщик собирается возвести новый двухэтажный корпус на 60 мест к уже существующему детскому саду №72, магазин, парковку на 116 машин и гостевые стоянки на 234 места.

Общественные слушания проходят 10-24 декабря на сайте мэрии, а также на экспозиции проекта в городском департаменте архитектуры на Революционном проезде, 6 (тел. (4852)40-45-48, 40-35-55). Предложения и замечания можно отправлять в электронном виде на сайт мэрии, в письменном виде – в департамент архитектуры, в книгу учета посетителей экспозиции.

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