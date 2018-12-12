Ярославские погорельцы въехали в новое жилье

12 Дек. 12:01 2018-12-12T12:01:25+03:00

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Погорельцы с 4-ой Яковлевской улицы переехали в новые квартиры. Об этом сообщили в мэрии Ярославля. Люди заехали в новый дом, квартиры в котором им предоставил застройщик взамен на землю под их домом.

— Власти города постарались минимизировать все бюрократические препоны для скорейшей сдачи дома в эксплуатацию, — рассказал глава территориальной администрации Заволжского района Андрей Мамонтов. — В частности мы ускорили процесс опрессовки системы газоснабжения и подачи газа. Также в кратчайшие сроки было установлено сантехническое оборудование и подключено водоснабжение.

Напомним, пожар произошел 28 ноября. Временно лишившиеся жилья люди были размещены в гостинице «Которосль». Деньги на это выделили из резервного фонда мэра.