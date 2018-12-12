2018-12-12T11:54:32+03:00
Происшествия

У жительницы Рыбинска украли ванну

Как ни странно, подозреваемых оказалось двое
Роман Рыжиков
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Скорее всего, двое мужчин хотели сдать ванну в металлолом, но не успелиСкорее всего, двое мужчин хотели сдать ванну в металлолом, но не успелиФото: Валерий ШАХОВ
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В полицию Рыбинска обратилась жительница Заволжского микрорайона. У женщины украли ванну. Да не простую, а чугунную. Правоохранители взялись за расследование дерзкого преступления. И скоро нашли подозреваемых.

61-летний мужчина и его 39-летний подельник не стали отпираться и рассказали, что забрали ванну с земельного участка. Видимо, хотели сдать ее в металлолом, но не успели. На радость хозяйке, полицейские изъяли похищенное.

Другой преступник, задержанный недавно в Ярославской области не разменивался на мелочи и играл по-крупному: на его счету аж 32 угона.

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