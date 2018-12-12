«Семерка» влетела на встречке в фуру в Переславском районе

СЕГОДНЯ 09:56 2018-12-12T09:56:58+03:00

В Ярославской области столкнулись «семерка» и фура. Фото: МЧС по Ярославской области.

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При столкновении «семерки» и фуры в Переславском районе Ярославской области пострадал 27-летний водитель легковушки. По данным региональных УМВД и МЧС, ДТП произошло 11 декабря в 22 часа 10 минут.

- По предварительной информации, «ВАЗ-2107» выехал на встречную полосу и столкнулся там с автомобилем «МАН» с полуприцепом, - рассказали в пресс-службе УМВД по Ярославской области..

Пострадавшего мужчину с места происшествия госпитализировали. Сейчас проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Напомним, автомобиль разбился об опору моста на Московском проспекте в Ярославле, есть видео происшествия.

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Как не попасть в аварию зимой

Госавтоинспекция обращает внимание водителей, что в зимних условиях скользкое дорожное покрытие многократно увеличивает вероятность заносов, поэтому необходимо быть особенно внимательными и осторожными, не допускать грубых нарушений правил дорожного движения. Выезд на полосу встречного движения является опасным для жизни и здоровья участников дорожного движения.

Чтобы снизить риск попадания в ДТП в зимних условиях, обратите внимание на состояние шин, на их соответствие требованиям правил дорожного движения, проверьте тормозную систему. От равномерности затормаживания колёс зависит устойчивость на дороге. Примите меры для увеличения обзора с места водителя, проверьте систему обдува и обогрева салона автомобиля.

Водителям необходимо психологически перестроиться на зимний стиль вождения. В первую очередь, это касается правильного выбора скорости движения, что позволит в случае опасности вовремя остановить автомобиль. Особенно будьте внимательны при проезде перекрёстков, пешеходных переходов, остановок общественного транспорта, вблизи массового притяжения детей. В транспортном потоке увеличивайте дистанцию между движущимися автомобилями, будьте осторожны при маневрировании и оцените целесообразность поездки в тёмное время суток.