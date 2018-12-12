2018-12-12T09:01:08+03:00
Общество

Индекс «Оливье»: во сколько обойдется накрыть новогодний стол в Ярославской области

Росстат составил рейтинг регионов по стоимости любимых праздничных угощений
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Сколько стоит Оливье в Ярославской области.Сколько стоит Оливье в Ярославской области.Фото: Иван ВИСЛОВ
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В какую сумму обойдется накрыть новогодний стол в регионах России? Такие вычисления провел Росстат накануне праздника. По данным ведомства, в среднем по России цена самого новогоднего салата «Оливье» составит 313 рублей - на 5,18% больше, чем в прошлом году. А на сельдь под шубой придется потратить 154 рубля - плюс 0,94% к прошлому году.

В Ярославской области «Оливье» обойдется в 305 рублей. Подорожание по сравнению с прошлым годом составило 6,55%. Селедочный салат, наоборот, упал в цене почти на 2%. Его стоимость составила 147 рублей. По стоимости ярославский «Оливье» попал на 35 место в России, сельдь под шубой - на 47 место. А вот по цене всех продуктов для новогоднего стола Ярославский регион оказался в первой тройке - на 29 месте с ценником в 6277 рублей (на 3,3% выше уровня прошлого года).

Самыми дорогими новогодние угощения получились на Чукотке. Набор продуктов для «Оливье» здесь можно купить почти за 517 рублей, для сельди под шубой за - 469 руб. А дешевле всего продукты в Мордовии - 238 и 121 рубль соответственно.

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