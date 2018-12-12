2018-12-12T08:56:20+03:00
Общество

В День Конституции в прокуратуре и органах власти пройдет прием граждан

Двери ведомств будут открыты для всех желающих до самого вечера
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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12 декабря, в День Конституции Российской Федерации, в Ярославской области пройдет общероссийский день приема граждан. С 12 до 20 часов заявителей будут ждать в приемных правительства региона, в исполнительных органах государственной власти и в органах местного самоуправления.

Также прием будет идти в прокуратуре Ярославской области, Ярославля, Рыбинска, муниципальных районов, а также в Ярославской прокуратуре по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях по месту их нахождения.

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