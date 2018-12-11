2018-12-12T06:26:24+03:00
Общество

В МЧС предупредили о продолжении снегопада в Ярославле

Спасатели дали экстренное предупреждение на 12 декабря
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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В Ярославле ждут продолжение снегопада.В Ярославле ждут продолжение снегопада.Фото: Роман Рыжиков
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Специалисты Главного управления МЧС России предупредили жителей Ярославской области о продолжении снегопада. В экстренном предупреждении спасатели сообщают, что осадки прогнозируются и на 12 декабря. Ожидается, что это будет мокрый снег.

— Прогнозируется вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с повреждением линий электропередачи и линий связи из-за налипания снега, может увеличится количество ДТП, затруднена работе всех видов транспорта, - сообщили в МЧС.

Утром, по прогнозам синоптиков, возможна дымка. Температура на улице в среду будет от -2 до 0 градусов. До конца недели ожидается похолодание - до -10 градусов.

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