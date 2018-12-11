В Тутаеве на пешеходном переходе сбили 9-летнюю девочку

11 Дек. 21:47 2018-12-11T21:47:23+03:00

В Ярославской области сбили девочку на переходе. Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Малышка с травмами доставлена в больницу

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В Ярославской области машина сбила ребенка на пешеходном переходе. Авария произошла 11 декабря около 16.40 на улице Советской в Тутаеве. Под колеса «Тойоты Короллы» попала 9-летняя девочка. За рулем автомобиля находился 34-летний мужчина. На место происшествия выезжали сотрудники ДПС ГИБДД, следственно-оперативная группа, бригада скорой помощи.

- После ДТП ребенка доставили в больницу, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Напомним, в сети появилось видео смертельной аварии на Московском проспекте в Ярославле.