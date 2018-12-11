Бомж убил женщину на ферме в Ярославской области
Следователи раскрыли страшное преступление, которое произошло в августе этого года в Ярославской области. В подсобном помещении одного из фермерских хозяйств была жестоко убита женщина. Ее ударили ножом в шею не менее 8 раз.
Выяснилось, что убийцей был 30-летний бомж. Поводом для расправы стал конфликт, который возник между ним и жертвой в ходе совместного употребления спиртного.
- Ранее, в 17-летнем возрасте, мужчина уже был судим за убийство женщины, совершенное аналогичным способом, - добавили в следственном управлении СК России по Ярославской области.
Приговором Ростовского районного суда Ярославской области злоумышленнику назначено наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.