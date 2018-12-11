2018-12-11T21:31:24+03:00
Происшествия

Бомж убил женщину на ферме в Ярославской области

Аналогичным образом он расправился с другой женщиной 17 лет назад
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Суд признал мужчину виновным в преступлении.Суд признал мужчину виновным в преступлении.
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Следователи раскрыли страшное преступление, которое произошло в августе этого года в Ярославской области. В подсобном помещении одного из фермерских хозяйств была жестоко убита женщина. Ее ударили ножом в шею не менее 8 раз.

Выяснилось, что убийцей был 30-летний бомж. Поводом для расправы стал конфликт, который возник между ним и жертвой в ходе совместного употребления спиртного.

- Ранее, в 17-летнем возрасте, мужчина уже был судим за убийство женщины, совершенное аналогичным способом, - добавили в следственном управлении СК России по Ярославской области.

Приговором Ростовского районного суда Ярославской области злоумышленнику назначено наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

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