2018-12-11T21:54:08+03:00
Происшествия

Ужасные кадры: смертельное ДТП на Московском проспекте попало на камеру

В Ярославле BMW влетела в отбойник, водитель погиб [видео]
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Фото: Артем Шнуров / vk.comФото: Артем Шнуров / vk.com
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В сети появилось кадры жуткой аварии на Московском проспекте в Ярославле. Момент ДТП завиксировала уличная камера. На видео, которое разместила компания «Ярнет», видно как машина BMW несется по трассе, ее разворачивает, она врезается в опору железнодорожного моста. От удара автомобль подбросило вверх и потом он со всей силы рухнул на дорогу.

Напомним, происшествие случилось около 2 часов ночи 11 декабря. В аварии погиб 41-летний водитель, двое пассажиров-мужчин 29 и 32 лет получили травмы и были доставлены в больницу.

ДТП Московский/Суздальское 11.12.18. Видео: "Ярнет".

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