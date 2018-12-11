СЕГОДНЯ 19:55 2018-12-11T19:55:42+03:00

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В Ярославле ждут Владимира Путина. Ожидается, что визит главы государства состоится в четверг, 13 декабря. По информации ярославских СМИ, президент посетит Всероссийский форум профессиональной ориентации «ПроеКТОриЯ», который проходит в Ярославле с 11 по 14 декабря.

Мероприятие соберет более 500 самых умных школьников из разных регионов России. Они смогут пообщаться с руководителями крупнейших российских компаний, ректорами и преподавателями ведущих вузов страны. Ребята попробуют предложить варианты решения важных задач, которые встают на современных производствах.

Напомним, форум «ПроеКТОриЯ» (ранее — «Будущие интеллектуальные лидеры России») проходит в соответствии с распоряжением президента России.