В исторической части Рыбинска установили фонари в стиле 19 века
В Рыбинске завершился ремонт Преображенского и Вознесенского переулков, которые находятся в исторической части города. Изюминкой стали фонари освещения, выполненные в стиле 19 века. В администрации города рассказали, что модель фонарей специально подбиралась под внешний вид переулков.
-Теперь здесь стало намного светлее. До реконструкции в переулках были, так называемые, растяжки, на которые крепились плафоны, но достаточного количества света они не давали, -рассказал начальник управления строительства администрации г. Рыбинска Георгий Киреев.
Всего во время ремонта было установлено 42 фонаря, на каждом из которых находится по два светодиодных светильника. В дальнейшем все фонари будет обслуживать Рыбинская городская электросеть.