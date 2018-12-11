2018-12-11T17:26:19+03:00
Общество

В исторической части Рыбинска установили фонари в стиле 19 века

Дизайн светильников создавался в рамках специальной концепции благоустройства
Полина ЗАЙЦЕВА
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Всего во время ремонта было установлено 42 фонаря, на каждом из которых находится по два светодиодных светильникаВсего во время ремонта было установлено 42 фонаря, на каждом из которых находится по два светодиодных светильникаФото: Администрация Рыбинска
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В Рыбинске завершился ремонт Преображенского и Вознесенского переулков, которые находятся в исторической части города. Изюминкой стали фонари освещения, выполненные в стиле 19 века. В администрации города рассказали, что модель фонарей специально подбиралась под внешний вид переулков.

-Теперь здесь стало намного светлее. До реконструкции в переулках были, так называемые, растяжки, на которые крепились плафоны, но достаточного количества света они не давали, -рассказал начальник управления строительства администрации г. Рыбинска Георгий Киреев.

Всего во время ремонта было установлено 42 фонаря, на каждом из которых находится по два светодиодных светильника. В дальнейшем все фонари будет обслуживать Рыбинская городская электросеть.

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