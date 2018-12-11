В исторической части Рыбинска установили фонари в стиле 19 века

СЕГОДНЯ 17:26 2018-12-11T17:26:19+03:00

Всего во время ремонта было установлено 42 фонаря, на каждом из которых находится по два светодиодных светильника Фото: Администрация Рыбинска

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В Рыбинске завершился ремонт Преображенского и Вознесенского переулков, которые находятся в исторической части города. Изюминкой стали фонари освещения, выполненные в стиле 19 века. В администрации города рассказали, что модель фонарей специально подбиралась под внешний вид переулков.

-Теперь здесь стало намного светлее. До реконструкции в переулках были, так называемые, растяжки, на которые крепились плафоны, но достаточного количества света они не давали, -рассказал начальник управления строительства администрации г. Рыбинска Георгий Киреев.

Всего во время ремонта было установлено 42 фонаря, на каждом из которых находится по два светодиодных светильника. В дальнейшем все фонари будет обслуживать Рыбинская городская электросеть.