2018-12-11T16:25:32+03:00
Общество

Новогодняя ярмарка 2018-2019 в Ярославле: дата открытия

Открытие новогодней ярмарки в Ярославле запланировано на 14 декабря 2018 года
Полина ЗАЙЦЕВА
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На Советской площади в Ярославле, 14 декабря состоится торжественное открытие новогодней ярмарки. В мэрии города сообщили, что 17 торговых домиков уже установлено. Сейчас активно ведутся работы по их украшению и установлению поварского оборудования.

-На ярмарке будут представлены самые разные товары на любой вкус. Здесь можно будет согреться в мороз, перекусить после прогулки и приобрести сувениры,- рассказал заместитель мэра Ярославля по вопросам социально-экономического развития города Алексей Торопов.

В честь открытия, для ярославцев уже подготовлена развлекательная программа. Каждый желающий сможет попробовать разные виды кухни, пройти мастер-классы в тереме Деда Мороза и посмотреть концерт.

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