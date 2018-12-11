Новогодняя ярмарка 2018-2019 в Ярославле: дата открытия
На Советской площади в Ярославле, 14 декабря состоится торжественное открытие новогодней ярмарки. В мэрии города сообщили, что 17 торговых домиков уже установлено. Сейчас активно ведутся работы по их украшению и установлению поварского оборудования.
-На ярмарке будут представлены самые разные товары на любой вкус. Здесь можно будет согреться в мороз, перекусить после прогулки и приобрести сувениры,- рассказал заместитель мэра Ярославля по вопросам социально-экономического развития города Алексей Торопов.
В честь открытия, для ярославцев уже подготовлена развлекательная программа. Каждый желающий сможет попробовать разные виды кухни, пройти мастер-классы в тереме Деда Мороза и посмотреть концерт.