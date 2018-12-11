2018-12-11T15:06:01+03:00
Происшествия

На Перекопе задержали девушку с синтетическим наркотиком

Полицейские перекрыли канал сбыта
Роман Рыжиков
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Красноперекопском районе Ярославля наркополицейские задержали местную жительницу, у которой обнаружили сверток с порошком. Экспертиза показала, что 36-летняя девушка имела при себе 1,349 граммов синтетического наркотика. Вещество предназначалось для дальнейшего сбыта.

На девушку завели уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение наркотических средств».

Напомним, в Ярославле завершено расследование уголовного дела об убийстве Ильи Исаева. В настоящее время обвиняемый содержится под стражей. Его родные и близкие отрицают, что именно он был убийцей.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Новогодняя ярмарка 2018-2019 в Ярославле: дата открытия
На Нефтестрое в Ярославле иномарка сбила 24-летнего парня. Пешеход госпитализирован
Да будет свет: Владимир Волков требует провести энергоаудит
Завершено расследование убийства бизнесмена Ильи Исаева в Ярославле
В Ярославле больше недели ищут женщину, нуждающуюся в медпомощи
В Ярославской области вырастут расходы на здравоохранение
На Московском проспекте BMW влетел в отбойник: погиб водитель
«Локомотив» в Нижнем перебросал «Торпедо», но пропустил больше соперников
Ярославца поймали со шпионской камерой
Мэр Ярославля Владимир Волков поручил снести все расселенные дома в следующем году
Утвержден план отключения аналогового телевидения в регионах
В Ярославской области поймали браконьера, который отстреливал диких лосей
Ярославские спасатели предупредили горожан о гололедице и снежных заносах
Пройтись по Млечному пути - теперь реальность