2018-12-11T15:06:01+03:00
Происшествия

На Перекопе задержали девушку с синтетическим наркотиком

Полицейские перекрыли канал сбыта
Роман Рыжиков
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В Красноперекопском районе Ярославля наркополицейские задержали местную жительницу, у которой обнаружили сверток с порошком. Экспертиза показала, что 36-летняя девушка имела при себе 1,349 граммов синтетического наркотика. Вещество предназначалось для дальнейшего сбыта.

На девушку завели уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение наркотических средств».

Напомним, в Ярославле завершено расследование уголовного дела об убийстве Ильи Исаева. В настоящее время обвиняемый содержится под стражей. Его родные и близкие отрицают, что именно он был убийцей.

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