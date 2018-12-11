На Перекопе задержали девушку с синтетическим наркотиком

СЕГОДНЯ 15:06 2018-12-11T15:06:01+03:00

Изменить размер текста: A A

В Красноперекопском районе Ярославля наркополицейские задержали местную жительницу, у которой обнаружили сверток с порошком. Экспертиза показала, что 36-летняя девушка имела при себе 1,349 граммов синтетического наркотика. Вещество предназначалось для дальнейшего сбыта.

На девушку завели уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение наркотических средств».

Напомним, в Ярославле завершено расследование уголовного дела об убийстве Ильи Исаева. В настоящее время обвиняемый содержится под стражей. Его родные и близкие отрицают, что именно он был убийцей.