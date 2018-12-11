На Перекопе задержали девушку с синтетическим наркотиком
Полицейские перекрыли канал сбыта
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В Красноперекопском районе Ярославля наркополицейские задержали местную жительницу, у которой обнаружили сверток с порошком. Экспертиза показала, что 36-летняя девушка имела при себе 1,349 граммов синтетического наркотика. Вещество предназначалось для дальнейшего сбыта.
На девушку завели уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение наркотических средств».
Напомним, в Ярославле завершено расследование уголовного дела об убийстве Ильи Исаева. В настоящее время обвиняемый содержится под стражей. Его родные и близкие отрицают, что именно он был убийцей.