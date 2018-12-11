На Нефтестрое в Ярославле иномарка сбила 24-летнего парня. Пешеход госпитализирован

СЕГОДНЯ 13:13 2018-12-11T13:13:46+03:00

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Сегодня, 11 декабря, рано утром на Нефтестрое в Ярославле иномарка сбила пешехода. ДТП произошло на улице Гагарина в 7:48. 35-летний мужчина на KIA сбил 24-летнего молодого человека. С травмами его доставили в больницу на скорой.

А в понедельник, 10 декабря, на улице 8 Марта, возле дома № 23 30-летний мужчина на отечественной легковушке сбил 77-летнюю женщину. Она нуждается в амбулаторном лечении.

Напомним, сегодня ночью на Московском проспекте в Ярославле разбилась BMW. В ДТП погиб водитель, двое его пассажиров госпитализированы