2018-12-11T12:49:13+03:00
Общество

Да будет свет: Владимир Волков требует провести энергоаудит

По мнению нового градоначальника, город использует имеющиеся ресурсы неэффективно
Роман Рыжиков
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Возможно, в ближайшем будущем, Ярославль выйдет из сумракаВозможно, в ближайшем будущем, Ярославль выйдет из сумракаФото: Роман Рыжиков
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Только новый мэр Ярославля поручил снести все расселенные дома, как уже обозначил новую проблему: в городе темно. На общегородском собрании Владимир Волков рассказал, что жители часто жалуются на уличное освещение.

По словам градоначальника, ресурсы используются не эффективно. Кое-где фонарей слишком много, а где-то их практически нет.

Владимир Волков поручил своему заместителю по вопросам ЖКХ Михаилу Кузнецову провести энергоаудит, чтобы определить проблемные зоны. А там, где подключиться к электросетям невозможно технически, возможно, появятся светодиодные лампы и солнечные батареи.

В октябре мы писали о проблемах уличного освещения, и в нашем материале улица Подбутырская в Красноперекопском районе Ярославля была обозначена как проблемная. Освещение на ней частично отсутствует до сих пор.

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