2018-12-11T12:49:13+03:00
Общество

Да будет свет: Владимир Волков требует провести энергоаудит

По мнению нового градоначальника, город использует имеющиеся ресурсы неэффективно
Роман Рыжиков
Поделиться:
Возможно, в ближайшем будущем, Ярославль выйдет из сумракаВозможно, в ближайшем будущем, Ярославль выйдет из сумракаФото: Роман Рыжиков
Изменить размер текста:

Только новый мэр Ярославля поручил снести все расселенные дома, как уже обозначил новую проблему: в городе темно. На общегородском собрании Владимир Волков рассказал, что жители часто жалуются на уличное освещение.

По словам градоначальника, ресурсы используются не эффективно. Кое-где фонарей слишком много, а где-то их практически нет.

Владимир Волков поручил своему заместителю по вопросам ЖКХ Михаилу Кузнецову провести энергоаудит, чтобы определить проблемные зоны. А там, где подключиться к электросетям невозможно технически, возможно, появятся светодиодные лампы и солнечные батареи.

В октябре мы писали о проблемах уличного освещения, и в нашем материале улица Подбутырская в Красноперекопском районе Ярославля была обозначена как проблемная. Освещение на ней частично отсутствует до сих пор.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На Нефтестрое в Ярославле иномарка сбила 24-летнего парня. Пешеход госпитализирован
Завершено расследование убийства бизнесмена Ильи Исаева в Ярославле
В Ярославле больше недели ищут женщину, нуждающуюся в медпомощи
В Ярославской области вырастут расходы на здравоохранение
На Московском проспекте BMW влетел в отбойник: погиб водитель
«Локомотив» в Нижнем перебросал «Торпедо», но пропустил больше соперников
Ярославца поймали со шпионской камерой
Мэр Ярославля Владимир Волков поручил снести все расселенные дома в следующем году
Утвержден план отключения аналогового телевидения в регионах
В Ярославской области поймали браконьера, который отстреливал диких лосей
Ярославские спасатели предупредили горожан о гололедице и снежных заносах
Пройтись по Млечному пути - теперь реальность