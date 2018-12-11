Завершено расследование убийства бизнесмена Ильи Исаева в Ярославле
Следователи Следственного комитета Российской Федерации по Ярославской области закончили расследование громкого уголовного дела об убийстве бизнесмена Ильи Исаева. Обвиняемым является 55-летний ярославец. По версии правоохранителей, именно он напал на Исаева вечером 29 ноября 2017 года во дворе дома № 37-а по улице Первомайской и нанес жертве не менее 20 ударов ножом в голову, шею, грудь, живот, руки и ноги. Бизнесмен скончался на месте происшествия.
- Преступление было раскрыто следователями и криминалистами следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ярославской области совместно с оперативными сотрудниками Главного управления уголовного розыска МВД России и регионального УМВД России. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Кировский районный суд города Ярославля для рассмотрения по существу, - сообщила старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ярославской области по взаимодействию со СМИ Кристина Гузовская.
В настоящее время обвиняемый содержится под стражей. Его родные и близкие отрицают, что именно он был убийцей.