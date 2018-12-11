2018-12-11T10:00:50+03:00
Общество

В Ярославской области вырастут расходы на здравоохранение

Сумма увеличена на 700 миллионов рублей
Роман Рыжиков
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В Ярославской области увеличат расходы на здравоохранение. На следующий год эта цифра составит около 10 миллиардов рублей, что на 707 миллионов больше, чем в этом году.

По словам зампреда Правительства области Игоря Селезнева, планирование финансирования нацпроектов на федеральном уровне подходит к концу, и уже сегодня можно определить суммы, выделяемые нашему региону. Из федерального бюджета области на реализацию нацпроектов выделят около 600 миллионов рублей.

Деньги пойдут на закупку передвижных медицинских комплексов, создание специализированных пунктов в поселках, где проживает от ста до двух тысяч человек. На строительство медучреждений заложено 450 миллионов рублей

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