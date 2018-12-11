2018-12-11T09:39:05+03:00
Происшествия

На Московском проспекте BMW влетел в отбойник: погиб водитель

Еще двое мужчин доставлены в больницу
Роман Рыжиков
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Фото: Артем Шнуров / vk.comФото: Артем Шнуров / vk.com
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Ночью 11 декабря на Московском проспекте в Ярославле разбилась иномарка. Внедорожник BMW на огромной скорости влетел в отбойник. Все произошло около 1:40 возле железнодорожного моста.

Автомобиль разбило вдребезги. 41-летний водитель погиб до приезда медиков, двое пассажиров - мужчины 32 и 29 лет – доставлены в больницу. Обстоятельства аварии выясняют сотрудники Госавтоинспекции.

Напомним, в понедельник, 10 декабря, на Промышленном шоссе в Ярославле одна маршрутка перевернулась, а другая влетела в забор. Пострадали пять человек

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