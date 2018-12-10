«Локомотив» в Нижнем перебросал «Торпедо», но пропустил больше соперников

СЕГОДНЯ 22:10 2018-12-10T22:10:29+03:00

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Команда Дмитрия Квартальнова на матч в Нижнем настраивалась особо, с намерением реабилитироваться за домашний проигрыш «Йокериту». Однако последствия игры с финнами усугубили тренерские проблемы по линии атаки. К ряду травмированных лидеров атак «Локомотива» добавилась длительная дисквалификация Каюмова. Именно потери забивных игроков и привели к тому, что ярославцам мало что удавалось в самый главный момент, в завершении.

Нашим парням приходилось действовать на предельных скоростях, чтобы преодолевать вязкую оборону «Торпедо», а уже у ворот соперников сказывалась нехватка свежести в действиях. Ярославцы подолгу и помногу владели инициативой. Дважды получилось сравнять счет. Сначала это удалось Аверину, а в начале второго периода Алексееву. Но вот лед в старом дворце спорта был не лучшим, из-за чего наши защитники порой допускали необъяснимые ошибки. Тем не менее, до конца 2-го периода по броскам ярославцы были далеко впереди. И отчасти все же этим удавалось держать счет равным. Но в конце периода контратаку хозяев не удалось накрыть и хозяева окончательно, как оказалось, повели. Отчаянная попытка спасти игру, сняв вратаря Коновалова, оказалась наказанной голом в пустые ворота.

«Торпедо» (Н.Новгород) – «Локомотив» - 4:2 (2:1;1:1;1:0)