2018-12-10T19:44:07+03:00
Происшествия

Ярославца поймали со шпионской камерой

Мужчина пытался перепродать девайс и напоролся на крупный штраф
Роман Рыжиков
Поделиться:
Не состоявшийся Джеймс Бонд напоролся на крупный штрафНе состоявшийся Джеймс Бонд напоролся на крупный штрафФото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

Есть такая пословица: «Скупой платит дважды». В этом убедился 32-летний ярославец, попытавшийся слегка подзаработать на перепродаже необычного девайся.

В канун Нового года мужчина заказал в интернете «шпионскую» камеру, которая работала на дистанционном управлении. Потратив на покупку тысячу рублей и получив заказ, горе-Джеймс Бонд выложил объявление о ее продаже уже за 3600 рублей. «Покупатель» нашелся через несколько месяцев, сделка состоялась в апреле в одном из ТЦ Брагино.

Суд признал мужчину виновным в незаконном приобретении и сбыте специального технического средства, предназначенного для негласного получения информации.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Половинка его, долга: приставы уменьшат долг ярославца за машину
В Ярославле осудили мать-наркоманку, уклоняющуюся от уплаты алиментов
Власти города начали подготовку к реконструкции Добрынинского моста
В Ярославле состоится инаугурация мэра Владимира Волкова
Театральная пауза: в ярославском ТЮЗе прошли учения пожарной безопасности
Ярославец пырнул ножом двоюродного брата, оказал первую помощь, вызвал скорую и пошел сдаваться полиции
Ножом в сердце: ярославна в прямом смысле поразила сожителя
Дорогу снегоуборочной технике: власти напомнили о новых правилах парковки на улице Свободы
В Ярославле волонтёры будут помогать пенсионерам подключаться к цифровому телевидению
Тарифы ЖКХ в Ярославской области повысятся два раза
Ярославец украл у знакомой украшения на полсотни тысяч рублей
Новогодняя акция от сервиса «Ростелеком Лицей»
Поскользнулся. Упал. Очнулся - гипс! Ярославцы калечатся на скользких тротуарах
В подвале строящегося апарт-отеля в Ярославле загорелся погрузчик
Ярославец пытался отбуксировать украденную машину и попался полицейским