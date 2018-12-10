2018-12-10T19:44:07+03:00
Происшествия

Ярославца поймали со шпионской камерой

Мужчина пытался перепродать девайс и напоролся на крупный штраф
Роман Рыжиков
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Не состоявшийся Джеймс Бонд напоролся на крупный штрафНе состоявшийся Джеймс Бонд напоролся на крупный штрафФото: Евгения ГУСЕВА
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Есть такая пословица: «Скупой платит дважды». В этом убедился 32-летний ярославец, попытавшийся слегка подзаработать на перепродаже необычного девайся.

В канун Нового года мужчина заказал в интернете «шпионскую» камеру, которая работала на дистанционном управлении. Потратив на покупку тысячу рублей и получив заказ, горе-Джеймс Бонд выложил объявление о ее продаже уже за 3600 рублей. «Покупатель» нашелся через несколько месяцев, сделка состоялась в апреле в одном из ТЦ Брагино.

Суд признал мужчину виновным в незаконном приобретении и сбыте специального технического средства, предназначенного для негласного получения информации.

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