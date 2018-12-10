Мэр Ярославля Владимир Волков поручил снести все расселенные дома в следующем году
Новый мэр Ярославля взялся за проблему расселенных домов. Во всяком случае, Владимир Волков поручил снести все подобные здания в городе в следующем году.
Строения, которые не были вовремя снесены, не только представляют опасность, но и являются дополнительной статьей расходов. Такие объекты приходится охранять, чтобы ограничить доступ к ним посторонних людей. Нередки случаи, когда в «заброшенных» домах травмируются люди.
Кроме того, летом этого года произошла череда пожаров в расселенных домах на Первой Приволжской, которая чуть было не стала трагедией для нескольких семей.
С 2013 года расселению подлежало 198 многоквартирных домов, а 173 из них должны были быть снесены. Однако, с тех пор в городе снесли лишь 89 строений, сообщает пресс-служба мэрии Ярославля.